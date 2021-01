Portogallo: 6 candidati contenderanno la presidenza a Rebelo de Sousa a dispetto dei sondaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, dato da tutti i sondaggi come grande favorito, correrà alle elezioni presidenziali del 24 gennaio con altri sei contendenti in una campagna elettorale che è stata fortemente condizionata dalla delicata situazione epidemiologica. Il Paese ha infatti registrato ieri con 219 decessi il più alto numero di vittime dall'inizio della pandemia. Se Rebelo de Sousa, 72 anni, esponente di spicco del Partito socialdemocratico è dato intorno al 65 per cento, Ana Gomes del Partito socialista (Ps) è l'unica che dovrebbe superare la soglia del 10 per cento con l'11,5 per cento. Ana Gomes, 66 anni, è avvocatessa e diplomatica, essendo stata a capo della missione portoghese in Indonesia durante il processo di indipendenza di Timor Est. Tra il 2004 ed il 2019 ha ricoperto l'incarico di eurodeputata. La Gomes si contenderà la seconda “piazza” con il leader del partito di estrema destra Chega, Andre Ventura, che gli ultimi sondaggi danno tuttavia a poco più di tre punti di distanza (8 per cento). Ventura, 37 anni, è professore universitario, presidente del partito Chega e membro del Congresso dal 2019. Ex attivista del Partito socialdemocratico ha deciso di abbandonarlo nell'aprile del 2019 per fondare Chega. Joao Manuel Ferreira, candidato della Coalizione democratica unitaria (Cdu), alleanza tra forze politiche formata dal Partito comunista portoghese (Pcp) e dal Partito ecologista verde, dovrebbe raccogliere circa il 7,5 per cento delle preferenze di portoghesi. Joao Ferreira, 42 anni, è eurodeputato e consigliere comunale di Lisbona. Al Parlamento europeo, Joao Ferreira è vicepresidente del gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica. (segue) (Spm)