Portogallo: 6 candidati contenderanno la presidenza a Rebelo de Sousa a dispetto dei sondaggi (2)

- I sondaggi vedono poi la candidata del Blocco di Sinistra (Be), Marisa Matias, al poco più del 5,5 per cento. Matias, 44 anni, è una sociologa ed eurodeputata. Nel 2016 era candidata alla presidenza e si è classificata al terzo posto con il 10,12 per cento dei voti, il miglior risultato di sempre di una donna in elezioni presidenziali. Il candidato di Iniziativa Liberale, Tiago Mayan, avvocato ed ex militante del Partito socialdemocratico, è dato a poco più dell'1 per cento. Infine, il candidato di Reagire Includere Riciclare (Rir), Vitorino Silva (noto come Tino de Rans), 49 anni, ha annunciato di non credere ai sondaggi che fino a questo momento non lo hanno mai “premiato” affermando di credere solo nel voto popolare. “Qualcuno crede che io abbia ottenuto 7 mila firme a Porto e non abbia voti dove ho il mio bastione? Qualcuno crede che io non abbia il voto delle donne? Qualcuno crede che mia figlia e mia moglie non votino per me?”, ha aggiunto polemicamente. (Spm)