Brexit: ministro Esteri irlandese, scaffali vuoti in Irlanda del Nord "legati a uscita Regno Unito da Ue"

- Il ministro degli Esteri irlandese Simon Coveney ha definito le immagini degli scaffali vuoti nei supermercati nordirlandesi, dovute a problemi di approvvigionamento dalla Gran Bretagna all'Irlanda del Nord, come un "problema legato alla Brexit". Coveney ha definito le difficoltà al transito delle merci sul Mare d'Irlanda a causa dell'accordo Brexit, e le conseguenti carenze in Irlanda del Nord, come "parte della realtà" dell'abbandono dell'Unione europea da parte del Regno Unito. "Non facciamo finta che la Brexit non porti quel tipo di cambiamento" ha affermato Coveney, rispondendo alle dichiarazioni del ministro britannico per l'Irlanda del Nord Brandon Lewis, il quale aveva affermato che le carenze nei supermercati non sarebbero legate alla Brexit ma alle difficoltà dovute alla pandemia. (Rel)