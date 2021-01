Grecia-Usa: ministro Esteri Dendias si congratula con Biden dopo giuramento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra la Grecia e gli Stati Uniti diventeranno ancora più forti durante la presidenza degli Stati Uniti di Joe Biden. Lo ha detto ieri la presidente greca, Katerina Sakellaropoulou, durante il suo discorso ad un evento speciale organizzato dall'ambasciata degli Stati Uniti ad Atene. L'evento si è svolto nel contesto della campagna per festeggia i "200 anni di amicizia" tra i due Paesi. Sakellaropoulou è stata invitata dall'ambasciatore degli Stati Uniti in Grecia Geoffrey Pyatt presso l'antica Agorà ateniese per celebrare la cerimonia di giuramento del neo presidente Biden a Washington. "Oggi è un giorno importante, non solo per gli Stati Uniti d'America, ma per il mondo intero. Sono molto contenta che siamo all'antico mercato di Atene, il luogo con il più alto valore simbolico per la democrazia. Estendo le mie più sentite congratulazioni al presidente Biden e alla vice presidente Harris, e sono fiduciosa che l'amicizia e la cooperazione tra i due paesi diventeranno ancora più forti", ha affermato Sakellaropoulou. (segue) (Gra)