Grecia-Usa: ministro Esteri Dendias si congratula con Biden dopo giuramento (3)

- L'ambasciatore Pyatt ha sottolineato che "il presidente eletto Biden è un amico della Grecia che conosce bene questo paese e la sua gente. La squadra di sicurezza nazionale del presidente eletto ha una vasta esperienza in questa regione ed è profondamente impegnata nelle nostre relazioni transatlantiche". "Con l'inaugurazione storica di oggi e il trasferimento pacifico del potere che comporta, voltiamo una nuova pagina negli Stati Uniti e attendiamo con impazienza il bicentenario della Grecia e il prossimo anno come un'opportunità per riaffermare i nostri valori democratici condivisi e interessi strategici convergenti", ha concluso Pyatt. (Gra)