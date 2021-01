Migranti: Bosnia, per organizzazioni umanitarie "condizioni inumane" negli alloggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono gli appelli delle organizzazioni umanitarie per un miglioramento delle condizioni di accoglienza dei migranti in Bosnia Erzegovina. L'organizzazione Human rights Watch ha diramato oggi un comunicato in cui chiede che le autorità bosniache forniscano "immediatamente un alloggio adeguato e coperto per l'inverno" ai migranti e ai richiedenti asilo bloccati a temperature gelide nella parte nord-occidentale del Paese. Dopo che un incendio ha distrutto il 23 dicembre il campo di accoglienza di Lipa, nel nord-ovest del Paese, centinaia di persone sono state dislocate in tende che, come sottolinea l'organizzazione, "non soddisfano le condizioni" abitative umane di base. "Centinaia di migranti e richiedenti asilo nel nord-ovest della Bosnia stanno trascorrendo l'inverno in condizioni disastrose perché le autorità hanno ripetutamente fallito nel soddisfare i loro bisogni di base", ha dichiarato Lydia Gall, rappresentante di Human Rights Watch. "Le autorità locali, federali e nazionali in Bosnia Erzegovina dovrebbero intraprendere immediatamente un'azione urgente e concertata per garantire che i migranti abbiano accesso ad alloggi per l'inverno, oltre che all'assistenza medica e di altro genere di cui hanno bisogno". (segue) (Seb)