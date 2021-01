Migranti: Bosnia, per organizzazioni umanitarie "condizioni inumane" negli alloggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il campo di Lipa presentava già prima dell'incendio delle carenze strutturali, in particolare per quanto riguarda i servizi igienici, le fognature e l'acqua corrente. Il campo era operativo dall'aprile 2020, quando è stato allestito come parte della risposta del governo alla pandemia di Covid-19. L'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), che gestiva il campo con fondi dell'Unione europea, ha avvertito più volte le autorità che il campo non era adatto alle condizioni invernali e ha fatto più volte appello affinché venissero realizzate le opere infrastrutturali necessarie allestendo al contempo degli alloggi alternativi fino a fine lavori. Le autorità della Federazione bosniaca (entità croata e musulmana del Paese) hanno invece deciso lo scorso 21 dicembre di convertire Lipa in un centro di accoglienza ufficiale per richiedenti asilo e migranti. (segue) (Seb)