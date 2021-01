Migranti: Bosnia, per organizzazioni umanitarie "condizioni inumane" negli alloggi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oim ha deciso di chiudere il campo il 23 dicembre ma in quello stesso giorno un incendio ha distrutto il campo, lasciando circa 1.200 persone bloccate all'aperto. Due settimane dopo l'incendio le autorità hanno installato 30 tende vicino al centro incendiato, ciascuna con una capacità di circa 30 persone. Alcune tende non sono adatte alle condizioni invernali, secondo quanto hanno più volte denunciato le organizzazioni umanitarie. Già nel 2019 le autorità bosniache erano state criticate per aver ospitato migranti e rifugiati in condizioni non ritenute accettabili nel campo di Vucjak, nei pressi di Bihac al confine con la Croazia. Il campo è stato smantellato nel dicembre 2019, ma le autorità non sono riuscite a mettere in atto soluzioni alternative a lungo termine. (segue) (Seb)