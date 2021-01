Migranti: Bosnia, per organizzazioni umanitarie "condizioni inumane" negli alloggi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 15 gennaio il portavoce della Commissione europea, Peter Stano, ha dichiarato che "ci saranno conseguenze per la Bosnia Erzegovina" se il Paese non riuscirà a risolvere la crisi dei migranti. "Siamo in contatto costante con le autorità della Bosnia Erzegovina perché il tema sta diventando molto urgente", ha detto Stano. "Se la Bosnia Erzegovina non sarà in grado di soddisfare le richieste e gli obblighi internazionali, ci saranno conseguenze" anche sul fronte della prospettiva europea del Paese. "Il fatto che i migranti sono intrappolati, nel campo di Lipa è inaccettabile e la situazione va risolta urgentemente", ha aggiunto. Per Stano, la situazione "è in larga misura causata dalla incapacità delle autorità di attuare le decisioni necessarie e di rispettare i propri impegni" e "l'intera questione sta già influenzando negativamente l'immagine della Bosnia Erzegovina". Stano ha ricordato che L'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, "è stato molto chiaro nel dire che ci saranno conseguenze se la Bosnia non riuscirà" ad affrontare e a risolvere la situazione. (segue) (Seb)