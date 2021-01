Migranti: Bosnia, per organizzazioni umanitarie "condizioni inumane" negli alloggi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 4 gennaio la Commissione europea ha annunciato ulteriori 3,5 milioni di euro in aiuti umanitari per aiutare i rifugiati e i migranti vulnerabili in Bosnia Erzegovina. "La situazione nel cantone di Una Sana è inaccettabile. Gli alloggi a prova di inverno sono un prerequisito per condizioni di vita umane, che devono essere garantite in ogni momento", ha dichiarato l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. "Le autorità locali devono rendere disponibili le strutture esistenti e fornire una soluzione temporanea fino a quando il campo di Lipa non sarà ricostruito in una struttura permanente", ha aggiunto. Il finanziamento umanitario è stato mirato a fornire a rifugiati e migranti vestiti pesanti, coperte, cibo, nonché assistenza sanitaria e sostegno psicologico. L'aiuto contribuirà inoltre agli sforzi per limitare la diffusione del coronavirus. (segue) (Seb)