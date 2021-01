Migranti: Bosnia, per organizzazioni umanitarie "condizioni inumane" negli alloggi (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio del 2018 l'Ue ha fornito più di 88 milioni di euro direttamente alla Bosnia Erzegovina o attraverso la realizzazione di organizzazioni partner per far fronte alle esigenze immediate di rifugiati, richiedenti asilo e migranti e per aiutare il Paese a rafforzare le sue capacità di gestione della migrazione. Lo scorso 11 gennaio l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza Ue, Josep Borrell, ha avuto un colloquio telefonico sul tema con il presidente di turno ed esponente serbo della presidenza tripartita bosniaca, Milorad Dodik. "Su richiesta di Borrell abbiamo discusso la questione dei migranti, e il suo interesse principale era (capire) il motivo per cui lo spazio dell'ex fabbrica 'Bira' a Bihac non è stato attivato per la loro sistemazione. Ho affermato che questo non è di competenza della presidenza della Bosnia Erzegovina e della Republika Srpska, perché 'Bira' si trova nella Federazione bosniaca (entità croata e musulmana), la quale deve risolvere questo problema. La crisi dei migranti in Bosnia Erzegovina è grave e sull'orlo di una catastrofe umanitaria, e i responsabili devono risolvere questo problema", ha detto Dodik. (segue) (Seb)