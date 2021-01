Migranti: Bosnia, per organizzazioni umanitarie "condizioni inumane" negli alloggi (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di turno ha aggiunto di essersi assunto l'impegno di parlare nella giornata con il sindaco di Bihac, Suhret Fazlic. Dodik ha poi affermato che l'Ue ha dato dei fondi per l'alloggio dei migranti attraverso varie organizzazioni indipendenti, e non attraverso le istituzioni della Bosnia Erzegovina e delle sue due entità. Ci sono indicazioni di un uso improprio di tali fondi, ha aggiunto Dodik, che però non può essere attribuito allo sforzo assistenziale dello Stato. "Borrell ha chiesto, probabilmente sotto l'influenza di Sarajevo, che i migranti fossero dispiegati su tutto il territorio della Bosnia Erzegovina, indipendentemente dalla chiara posizione della Repubblica Srpska. Ho detto che la Repubblica Srpska (entità serba) ha diritto alla sua posizione sulla crisi dei migranti e non la cambierà, e non ci saranno centri per migranti. Borrell ha insistito nel cercare di garantire condizioni il più umane possibile per la sistemazione dei migranti, cosa con cui sono d'accordo", ha spiegato Dodik. (segue) (Seb)