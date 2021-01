Migranti: Bosnia, per organizzazioni umanitarie "condizioni inumane" negli alloggi (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente serbo della presidenza ha sottolineato che l'entità non vuole fondi per l'alloggio dei migranti, né li riceverà. "È molto importante che ci atteniamo alla nostra politica di non accettare migranti nella Repubblica Srpska, perché solo una tale politica dà risultati. L'Ue ha incoraggiato milioni di persone ad andarci, e poi hanno messo una recinzione al confine, cosa che parla dell'atteggiamento nei confronti dei migranti i quali sono esclusivamente un problema dell'Ue, non nostro. Noi in Bosnia Erzegovina non siamo rimasti passivi, ma il problema principale dei migranti non è in Bosnia ma nell'Ue, e questa deve assumersi la piena responsabilità di questo problema", ha detto Dodik. (segue) (Seb)