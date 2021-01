Industria: Coldiretti, con flop a Natale crolla il fatturato alimentare in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Crolla il fatturato alimentare in Italia che fa segnare un calo del 4,1 per cento a novembre rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, per effetto della minor domanda per le tavole del Natale e Capodanno a causa del lockdown di ristoranti e agriturismi che hanno subito una perdita di circa 750 milioni solo per la cancellazione dei tradizionali pranzi e cenoni. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat sul fatturato industriale a novembre, dalla quale si evidenziano gli effetti del calo della domanda interna. A pesare è stato, infatti - continua l'organizzazione agricola in una nota - anche il calo della spesa casalinga durante le feste gli appuntamenti a tavola lungo la Penisola che si sono svolti nel segno della sobrietà e del risparmio per le limitazioni negli spostamenti e alla presenza di ospiti. (segue) (Com)