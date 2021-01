Milleproroghe: Uil, bene lotteria scontrini ma manca regolamento per lavoro agile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Uil, Domenico Proietti, ha voluto iniziare la propria audizione sul decreto Milleproroghe, evidenziando uno degli aspetti positivi del provvedimento, ovvero “la proroga della lotteria degli scontrini. Esprimiamo un giudizio positivo anche perché non si fa mai abbastanza per combattere l’evasione fiscale”. Al contrario, parlando davanti alle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera, Proietti ha rimarcato la necessità di arrivare “ad una regolamentazione più puntuale del lavoro agile. Sarà uno strumento a cui si farà ricorso anche in futuro, perché ha degli aspetti positivi. Ma proprio per questo sarà necessario arrivare alla definizione di opportunità e diritti dei lavoratori”. “Bisogna però rafforzare la parte relativa all’edilizia sanitaria, perché abbiamo visto le difficoltà di questi mesi”. In questo senso, ha concluso, “anche il capitolo relativo all’assistenza domiciliare deve essere potenziato”.(Rin)