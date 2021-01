Imprese: Tomasi (Aspi), vogliamo diventare gestore della mobilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stiamo costruendo la visione della nuova Autostrade per l’Italia, che speriamo possa diventare un gestire della mobilità e non solo delle concessioni. Così l’amministratore delegato di Aspi, Roberto Tomasi, presentando oggi il nuovo piano industriale della società. “La sicurezza nella gestione dell’infrastruttura rimarrà un punto fondamentale, a fronte anche della complessità del territorio italiano che presenta un numero elevato di gallerie, ponti e viadotti, con settemila comuni che si trovano in aree a rischio di frane o dissesti”, ha spiegato. (Ems)