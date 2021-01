Milleproroghe: Ugl, manca regolamentazione lavoro agile, intervenire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche l’Ugl, come le altre sigle sindacali, ha chiesto oggi “la regolamentazione del lavoro agile” che attualmente manca all’interno del decreto Milleproroghe che però estende le disposizioni relative allo smart working. Nel decreto, come sottolineato dal segretario confederale, Fiobo Bitti, davanti alle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera, ci sono però “temi e argomenti condivisibili, nonché proroghe necessarie. Ma bisogna riflettere perché sono necessarie queste proroghe”. In particolare “ci preoccupa la carenza di personale della pubblica amministrazione, perché le misure introdotte con il covid richiedono decreti attuativi che in alcuni casi pensiamo non arriveranno mai”, ha concluso. (Rin)