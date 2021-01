Cuneo: incendio in un alloggio in via Medaglie d'Oro, evacuato il condominio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Principio d'incendio questa mattina in un alloggio in via Medaglie d'Oro, a Cuneo. Per domare le fiamme, che si sono sviluppate per motivi ancora da accertare, sono intervenuti i vigili del fuoco. La palazzina è stata evacuata. Alcuni inquilini sono rimasti intossicati in modo non grave e sono stati soccorsi dagli operatori del 118. I pompieri del comando di Cuneo, intervenuti con un'autoscala, hanno spento il rogo. (Rpi)