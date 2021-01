Ungheria: ministro Esteri, la Russia ha inviato una bozza di contratto per il suo vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha inviato una bozza di contratto all'Ungheria relativa alla vendita del suo vaccino anti-Covid Sputnik V. La conferma arriva dal ministro degli Esteri ungherese ed è riportata dal portale "Hvg". Szijjarto ha parlato ieri al telefono con il ministro della Sanità russo, Mikhail Murashko, e ha dichiarato che l'Ungheria ha bisogno di forniture tempestive di una grande quantità di vaccini efficaci e sicuri. Secondo quanto riportato dal portale di informazione "Index" ieri, l'Agenzia nazionale di farmacia e salute alimentare ungherese (Ogyei) ha già approvato l'uso del vaccino russo Sputnik V. A questo punto il via libera definitivo prima che le forniture di dosi dalla Russia comincino spetta al Centro nazionale di salute pubblica. Da martedì alcuni esperti dell'Ogyei sono in Russia per visitare gli stabilimenti di produzione dello Sputnik V, a oltre un centinaio di chilometri da Mosca. Oggi visiteranno l'omologa agenzia del farmaco russa e domani il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, sarà a Mosca per discutere i dettagli dell'importazione del vaccino nel suo Paese. Il portale "Origo" ha invece confermato che l'Ogyei ha dato il suo placet anche all'uso del vaccino di AstraZeneca. (Vap)