Covid: Castelli, 4 miliardi da Cashback a ristori? Non escludo niente

- "Le necessità economiche evolvono di mese in mese. Francamente non escludo mai niente, ho imparato questo. Il Covid ci ha insegnato a ragionare diversamente dall’ordinario". Queste le parole della viceministra dell'Economia, Laura Castelli (M5s), a "Radio Anch'io" alla domanda su quale sarebbe la reazione se Italia Viva chiedesse di spostare 4 miliardi dal programma Cashback ai ristori. "Il Cashback sta funzionando ma come tutte le cose va vista in un quadro generale. Non credo - ha aggiunto la viceministra - che si possa continuare ad attribuire a forze politiche che hanno scelto strade diverse da quando sono entrate in Parlamento di continuare con la logica dei ricatti".(Rin)