Russia-Germania: Mosca invia nuova richiesta su caso Navalnyj

- L'ufficio del procuratore generale russo ha inviato una nuova richiesta alla Germania sul caso dell'avvelenamento dell'attivista dell'opposizione Aleksej Navalnyj. Le autorità di Mosca considerano insoddisfacenti le risposte alle precedenti richieste. Navalnyj è attualmente detenuto in Russia per ripetute violazioni delle prescrizioni imposte per la pena con condizionale imposta nel caso di appropriazione indebita della società Yves Rocher. "Poiché la maggior parte delle petizioni del corpo investigativo russo sono state respinte e i protocolli di interrogatorio trasmessi per Navalnyj e sua moglie si sono rivelati privi di significato, l'ufficio del procuratore generale della Russia considera ciò come completa inadempienza delle richieste di assistenza legale per motivi formali", ha riferito sul proprio canale Telegram l'ufficio del procuratore generale. "A questo proposito, la Procura generale della Federazione Russa ha inviato una richiesta alle competenti autorità giudiziarie tedesche nella quale, tra le altre cose, invita a riprendere in pieno l'esecuzione delle richieste di assistenza legale russe in precedenza inviate", ha dichiarato la Procura russa.(Rum)