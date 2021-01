Libia: Comitato militare chiede che Williams resti in carica per completare il dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato di monitoraggio della sicurezza della Conferenza di Berlino ha tenuto una riunione in video conferenza con l'inviata delle Nazioni Unite Stephanie Williams e il Comitato militare congiunto 5+5. Secondo l'emittente televisiva "Al Arabiya", il Comitato militare ha invitato il Comitato di monitoraggio della sicurezza a mantenere l'inviato delle Nazioni Unite nella sua posizione fino al completamento delle fasi finali delle tracce libiche. Il comitato ha confermato il suo sostegno agli sforzi del Comitato militare e ai risultati ottenuti. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha nominato un diplomatico slovacco, Jan Kubis, come nuovo inviato in Libia. (Lit)