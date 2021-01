Repubblica Ceca: presidente Zeman, la Russia rischia di fare di Navalnyj un martire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia dovrebbe lasciare che Aleksej Navalnyj partecipi alle elezioni e non trasformarlo in un martire. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica Ceca, Milos Zeman, in un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano "Mlada fronta Dnes". "Lasciate che si candidi, lasciate che cerchi il consenso dell'elettorato", ha detto. Zeman ha poi affiancato la situazione dell'oppositore russo a quanto accaduto a Donald Trump, a suo dire ostracizzato da diversi social network, a partire da Twitter, prima ancora dell'insediamento del suo successore Joe Biden a presidente degli Stati Uniti. "Imprigionare qualcuno è una forma di censura, la censura di un candidato", ha detto Zeman, citando l'abusato adagio apocrifo solitamente attribuito a Voltaire per il quale "non sono d'accordo con quello che dici, ma darei la vita perché tu lo possa dire". (segue) (Vap)