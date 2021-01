Repubblica Ceca: presidente Zeman, la Russia rischia di fare di Navalnyj un martire (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella sua intervista, il presidente ceco ha parlato anche di politica interna. In particolare ha suggerito che i due partiti che formano il governo di minoranza, Ano e il Partito socialdemocratico (Cssd), possano formare una coalizione in vista delle elezioni parlamentari. Menzionando l'alleanza sottoscritta dal Partito pirata con Sindaci e indipendenti (Stan) e quella che riunirebbe il Partito democratico civico (Ods), i popolari dell'Unione cristiana e democratica (Kdu-Csl) e Tradizione responsabilità prosperità 09 (Top 09), il capo dello Stato ha affermato che si tratta di un salvagente lanciato in direzione di formazioni politiche che da sole potrebbero non entrare in Parlamento. Secondo alcune proiezioni anche il Cssd corre questo rischio, non avendo la certezza di superare la soglia di sbarramento del 5 per cento se corresse da solo. Zeman aggiunge comunque che si tratta di una sua opinione personale e che "il presidente non dovrebbe interferire con queste decisioni". (Vap)