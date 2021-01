Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti oggi a Roma e nel LazioCOMUNE DI ROMA- Assemblea capitolina in modalità videoconferenza sul sito di Roma Capitale (14-19)VARIE- Conferenza stampa di presentazione del progetto "Change Management e Digital Innovation nell'Asl Latina", che nasce dalla collaborazione tra il Mip politecnico di Milano "Graduate school of business" e l'Asl di Latina, al fine di ripensare e riqualificare il modello assistenziale aziendale (ore 11)- Conferenza stampa "C’è bisogno di scuola", il presidente della comunità di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, illustrerà i dati di un’inchiesta effettuata in 23 città italiane su un campione di 2.799 minori delle scuole elementari e medie, che giustifica un allarme sul fenomeno della dispersione e, in alcuni casi, dell’abbandono scolastico, in particolare nelle periferie, e lancerà delle proposte (11.30) (Rer)