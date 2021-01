Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene online, per un saluto, alla cerimonia di apertura dell'Anno Accademico 2020-2021 di Fondazione Milano - Scuole Civiche di Milano.Diretta sulle pagine Facebook e YouTube di Fondazione Milano (ore 11.30)REGIONEAudizione con l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi in merito a: accordo quadro con Ferrovienord; rimborso abbonamenti; modifica delle attestazioni dei treni a Milano Centrale; capacità del sistema Tpl di fronteggiare il rientro in presenza degli studenti.Diretta streaming (ore 10)VARIEOspiti a "TrueShow – Attenti a quei due" l'onorevole Maurizio Lupi (Noi con l'Italia),Emanuele Fiano (deputato Partito democratico), Martina Riva (+Europa) capolista "Beppe Sala sindaco" alle elezioni comunali 2021 e Fabrizio De Pasquale, (capogruppo di Forza Italia al Comune di Milano)Diretta su Telelombardia (ore 11)Il cantautore Biagio Antonacci racconta il percorso per raggiungere il suo sogno. A porre le domande dall'Auditorium dell'Università saranno il Rettore, professor Gianni Canova, e due studentiDiretta streaming su www.iulm.it (ore 18) (Rem)