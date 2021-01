Imprese: Francia, cala fatturato Getlink nel 2020 a -25 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa delle crisi del coronavirus il gruppo Getlink, che gestisce l'Eurotunnel che attraversa La Manica, nel 2020 ha registrato un calo del 25 per cento del fatturato, a 816 milioni di euro. Lo ha reso noto la società in un comunicato. Lo scorso anno Eurotunnel ha coperto il 75 per cento dell'attività di Getlink, subendo un calo del fatturato del 28 per cento, a 693 milioni di euro. I treni ad alta velocità di Eurostar hanno trasportato il 77 per cento in meno di passeggeri, per un totale di 2,5 milioni di viaggiatori. Europorte, compagnia per il traporto merci ferroviario, ha avuto un calo del fatturato del 3 per cento, a 123 milioni di euro. (Frp)