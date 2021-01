Usa: insediamento Biden, ministero Esteri Cina si congratula e auspica "unità" in relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina si congratula con il 46mo presidente degli Stati Uniti Joe Biden e augura successo alla sua amministrazione. Lo ha reso noto oggi la portavoce del ministero degli Esteri cinese Hua Chunying nell'incontro quotidiano con la stampa a Pechino. "Il periodo passato è stato particolarmente difficile. Penso che dopo quei tempi così difficili e fuori dall'ordinario, i popoli di Cina e Stati Uniti meritino un futuro migliore. Ci auguriamo inoltre che il presidente Biden possa avere successo nella governance nazionale", ha detto Hua. La portavoce ha osservato che Biden ha ripetutamente sottolineato la parola "unità" nel suo discorso di insediamento. "Penso che questo sia esattamente ciò che richiedono le attuali relazioni sino-statunitensi. Perché negli ultimi quattro anni, come tutti hanno visto, un piccolo numero di politici anti-cinesi negli Stati Uniti ha diffuso troppe bugie e incitato odio e divisioni per i propri interessi egoistici. Sia la Cina che il popolo statunitense hanno sofferto molto. Molte persone perspicaci dei due Paesi e nella comunità internazionale attendono con ansia il ritorno sulla strada giusta delle relazioni sino-statunitensi, per affrontare congiuntamente le principali e urgenti sfide che il mondo deve affrontare", ha detto la portavoce. (segue) (Cip)