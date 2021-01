Usa: insediamento Biden, ministero Esteri Cina si congratula e auspica "unità" in relazioni bilaterali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hua ha sottolineato che la Cina e gli Stati Uniti hanno alcune differenze dovute a diversi sistemi sociali, nello sviluppo, nella storia e nella cultura. "Tuttavia, abbiamo notato che il presidente Biden ha affermato nel suo discorso che la democrazia dovrebbe consentire differenze e non portare alla divisione. Penso che questo dovrebbe riflettersi anche nelle relazioni internazionali. I paesi con diversi sistemi sociali, culturali e ideologie dovrebbero essere pienamente in grado di coesistere in armonia, con dialogo e cooperazione e lavorare insieme per raggiungere la pace, la stabilità e lo sviluppo nel mondo", ha aggiunto la portavoce. Hua ha sottolineato che gli Stati Uniti e la Cina dovranno "restaurare" le loro relazioni. "Negli ultimi anni, l'amministrazione Trump, in particolare il segretario di Stato Mike Pompeo, ha minato le relazioni sino-statunitensi; troppi ponti sono stati bruciati e devono essere ricostruiti; troppe strade sono state distrutte e devono essere riparate. Penso che sia la Cina che gli Stati Uniti debbano mostrare coraggio e saggezza, ascoltarsi, affrontarsi e rispettarsi a vicenda. Penso che questa sia la responsabilità dei due paesi nonché l'aspettativa della comunità internazionale", ha spiegato Hua. (Cip)