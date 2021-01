Centrodestra: Perego (FI), elezioni non è strada che si dovrebbe percorrere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rispondere alla crisi di governo invocando le elezioni non è la strada che il centrodestra dovrebbe percorrere. L'obiettivo deve essere quello di governare e quindi di creare le condizioni affinché il Paese esca dalla crisi economica e sanitaria in cui è precipitato attraverso l'utilizzo delle ingenti risorse che arriveranno dall'Europa. Il tempo per ridare la parola al popolo arriverà, ma oggi l'Italia ha bisogno delle migliori energie politiche per ripartire". Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia, Matteo Perego.(Com)