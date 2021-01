Credito: Spagna, nel 2020 per Bankiter utile netto di 317 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca spagnola, Bankinter ha chiuso il 2020 con un utile di 317 milioni di euro dopo i forti accantonamenti effettuati per prevenire il peggioramento macroeconomico causato dalla pandemia del coronavirus. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", il risultato è stato migliore di quello previsti dagli analisti che avevano stimato un utile di 266 milioni di euro.La banca ha effettuato nell'esercizio 2020 accantonamenti per 242,5 milioni di euro, portando l'utile al lordo delle imposte dell'attività bancaria a 230,5 milioni di euro, il 62 per cento in meno rispetto al 2019. (Spm)