Uganda: Ue preoccupata per “vessazioni” nei confronti dei membri dell’opposizione

- L'Unione europea si è detta preoccupata per le “continue vessazioni” nei confronti di politici e attori della società civile in Uganda dopo le elezioni generali della scorsa settimana. In una dichiarazione, il Consiglio dei ministri dell'Ue ha invitato il governo a porre a freno le sue agenzie di sicurezza, a indagare sulle denunce di abusi e a rendere conto di tutti i responsabili delle violazioni. I ministri dell'Ue hanno inoltre affermato che la sospensione della rete Internet ha interrotto il lavoro di giornalisti, osservatori e agenti elettorali che avrebbero dovuto monitorare sul corretto svolgimento delle elezioni. Le accuse giungono nonostante gli osservatori elettorali della Comunità dell'Africa orientale (Eac), l’Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad) e l'Unione africana abbiano affermato che le elezioni si sono svolte in modo pacifico. Il presidente uscente Yoweri Museveni, al potere dal 1986, ha vinto le elezioni ottenendo il suo sesto mandato alla guida del Paese. Il voto è stato viziato da numerose violenze ed intimidazioni nei confronti dei candidati dell'opposizione, in particolare del principale sfidante di Museveni, il musicista Robert Kyagulanyi (meglio noto con il nome d’arte di Bobi Wine), agli arresti domiciliari nella sua abitazione dopo aver contestato i risultati delle elezioni. (Res)