Egitto: governo si impegna a inasprire la pena per infibulazione femminile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri del governo egiziano ha approvato, nella riunione di ieri sera al Cairo, un disegno di legge che modifica alcune disposizioni del codice penale emanato dalla legge numero 58 del 1937, per stabilire una pena per i reati di infibulazione femminile. L'articolo (242 bis) recita che “chi esegue la circoncisione femminile asportando parte dei suoi genitali o modificando, mutilando o infliggendo lesioni a quegli organi è punito con la reclusione per un periodo non inferiore a cinque anni. Se l'atto porta alla morte, la punizione è il lavoro forzato temporaneo, per un periodo non inferiore a 10 anni". La modifica prevede un inasprimento della pena nei confronti del personale medico e se l'atto porta alla morte, la detenzione sarà per un periodo non inferiore a 15 anni e non superiore a 20 anni. (Cae)