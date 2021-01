Tunisia: scontri a Sbeitla per la morte di un giovane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quartiere di Al Surur della città tunisina di Sbeitla, nella Tunisia centro-settentrionale, a circa 260 chilometri da Tunisi, è stata teatro ieri sera di scontri tra manifestanti e polizia. Alcuni giovani si sono riuniti e hanno chiuso la strada principale lanciando pietre contro le forze di polizia, in seguito alla diffusione di una voce sulla morte di un giovane della zona dopo essere stato ferito all'altezza della testa. Il giovane era stato trasferito al Sahloul Hospital in gravi condizioni di salute, in un incidente i cui dettagli sono ancora sconosciuti. Le forze di sicurezza hanno disperso la folla con gas lacrimogeni. La famiglia del giovane aveva dichiarato che il motivo della ferita era legata ad una caduta dalle scale di casa, per poi dire di essere stato ferito da un lacrimogeno. (Tut)