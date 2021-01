Germania: Istituto Koch, nuovi contagi da Covid in significativa diminuzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di nuovi contagi da coronavirus è recentemente diminuito in maniera significativo in Germania. L'incidenza a sette giorni ha, infatti, toccato il valore di 119, il minimo dal primo novembre scorso. È quanto comunicato dall'Istituto Robert Koch di Berlino (Rki), ente responsabile per il controllo e la previsione delle malattie infettive nel Paese. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'incidenza a sette giorni è il numero di nuove infezioni segnalate dalle autorità sanitarie ogni 100.000 abitanti per settimana. In Germania, il dato è in costante diminuzione negli ultimi dieci giorni, dopo aver toccato il massimo di 197,6 il 22 dicembre. Tuttavia, permangono notevoli differenze tra i Laender. la Turingia ha l'incidenza più alta con 225, mentre il valore più basso si tocca a Brema con 76,6. (Geb)