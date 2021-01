Tunisia: Sousse, polizia identifica giovane autore video preparazione molotov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia tunisina ha identificato il giovane protagonista di un video che sta girando sui social network nel quale mostra come si prepara una bomba molotov in occasione delle manifestazioni di protesta e degli scontri in corso da giorni in diverse città della Tunisia. Un video clip che circolava nei giorni scorsi su Facebook mostrava un giovane di circa 18 anni che stava preparando una molotov e ne verificava l'efficacia in vista delle rivolte a Sousse. Secondo una fonte responsabile della sicurezza, la Divisione di polizia giudiziaria di Sousse e gli agenti del Centro di sicurezza nazionale nel sud di Sousse hanno identificato e arrestato il responsabile del video dopo un blitz nella sua abitazione. (Tut)