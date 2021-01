Mauritania: presidente Ghazouani chiede ai ministri soluzioni per ridurre carovita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Mauritania, Mohamed Ould Sheikh al Ghazwani, ha impartito istruzioni ai settori ministeriali competenti per preparare uno studio per fermare il fenomeno del caro vita e dell'aumento dei prezzi dei beni di prima necessità, secondo quanto di legge in una nota diramata al termine del consiglio dei ministri che si è svolto ieri a Nouakchott. La dichiarazione del gabinetto afferma che il capo dello Stato ha invitato il gabinetto a proporre soluzioni efficaci alla crisi dei prezzi elevati, il prima possibile. Negli ultimi giorni, i mercati mauritani hanno assistito a un aumento significativo della maggior parte dei prezzi dei prodotti alimentari e dei materiali da costruzione. I commercianti attribuiscono l'aumento dei prezzi all'aumento delle tariffe di trasporto a causa di una grave crisi nei container che trasportano merci via mare. (Res)