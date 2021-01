Mauritania: ministro dell'Interno, allo studio fine restrizioni anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno mauritano, Mohamed Salem Ould Marzouk, ha affermato che il comitato ministeriale incaricato di seguire la pandemia da coronavirus studierà la possibilità di rivedere la decisione sul coprifuoco e presenterà una proposta al governo in merito. Il ministro ha aggiunto durante una conferenza stampa, ieri sera, che l'imposizione di un coprifuoco parziale fa parte delle misure precauzionali che sono state prese in concomitanza con la seconda ondata della pandemia da coronavirus, indicando che il suo scopo è proteggere il Paese. La Mauritania ha imposto un coprifuoco parziale da diverse settimane, a partire dalle otto di sera fino alle sei di mattina, come misura anti Covid-19. (Res)