Roma: al pub a guardare la partita, 5 multati per aver violato norme anti Covid

- A seguito di diverse segnalazioni da parte dei residenti relative a "rumori da stadio" provenienti dall'interno di un'attività commerciale, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Sant' Ippolito con l'ausilio del Reparto prevenzione crimine si sono recati sul posto, in zona Casal Bertone, dove hanno notato 4 persone uscire dal locale che hanno confessato di essersi riuniti lì per vedere la partita. I quatto, insieme al titolare del locale, sono stati sanzionati per inosservanza al dpcm per il contenimento del Covid-19. (Rer)