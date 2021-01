Grecia: Parlamento approva legge che estende acque territoriali a 12 miglia nello Ionio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto dichiarato nei mesi scorsi dal portavoce governativo greco, Stelios Petas, l'accordo sulla demarcazione delle Zone economiche esclusive (Zee) firmato da Italia e Grecia "è uno sviluppo dal significato storico". L'accordo è stato firmato a giugno ad Atene dai ministri degli Esteri Luigi Di Maio e Nikos Dendias. Secondo il quotidiano "Kathimerini", questo accordo amplia quello precedentemente firmato nel 1977 ed apre la strada allo sfruttamento delle risorse marittime nel Mar Ionio. La Grecia, inoltre, dopo l'intesa con l'Italia potrebbe siglarne una similare con l'Albania. Il tema della demarcazione delle Zee tra Italia e Grecia era stato affrontato anche in un precedente incontro tra Di Maio e Dendias a Roma nel mese di febbraio. I negoziati sull'accordo in materia sono andati avanti per diversi anni, in particolare alla luce delle riserve espresse da Roma sui diritti di pesca nel Mar Ionio. (Gra)