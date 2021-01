Milano: spaccia dalla finestra la cocaina nascosta nella lattina, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 19 gennaio, verso le ore 21, la Polizia ha arrestato un cittadino marocchino di 37 anni che, dalla propria finestra a Monza, vendeva cocaina ai propri clienti. Gli agenti hanno identificato un appartamento nel capoluogo brianteo quale probabile luogo di vendita di sostanze stupefacenti. Mentre i poliziotti osservavano lo stabile di via Oriani a Monza, è giunto un giovane che ha scambiato del materiale con un uomo affacciato alla finestra del condominio. Fermato poco distante, il 22enne italiano ha confermato agli agenti di aver appena acquistato una dose di cocaina al prezzo di 35 euro motivo per cui, successivamente, è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore. Subito dopo aver controllato l'acquirente, i poliziotti del Commissariato Villa San Giovanni hanno proceduto alla perquisizione dell'appartamento che si affacciava sulla strada e dal quale era stata ceduta la cocaina: all'interno dell'abitazione, abitata da un cittadino marocchino di anni, gli agenti hanno sequestrato e rinvenuto una lattina di bibita con 49 dosi di cocaina (26 grammi totali) nascoste all'interno. L'uomo, che aveva oltre mille euro in contanti con sé, materiale per il confezionamento della droga, un'altra dose di cocaina nel mobile e 2 grammi di hashish, è stato arrestato. (Com)