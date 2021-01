Maxi operazione contro la 'Ndrangheta: giro d'affari illecito di oltre 300 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito dell’operazione “Basso Profilo”, il personale della Direzione Investigativa Antimafia (Dia), congiuntamente con quello della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, sta eseguendo numerose misure di custodie cautelari nei confronti dei maggiori esponenti delle ‘ndrine tra le più importanti di Crotone, Isola Capo Rizzuto e Cutro come “Bonaventura” “Aracri”, “Arena” e “Grande Aracri”, nonché di imprenditori di spessore ed esponenti della pubblica amministrazione collusi con le predette organizzazioni criminali. Nel corso dell'indagine, la Procura della Repubblica di Catanzaro ha disposto l’esecuzione di numerosi sequestri di beni costituiti da compendi aziendali, immobili, autoveicoli, conti correnti bancari e postali. E' stata accertata la movimentazione illecita di denaro per un valore di oltre trecento milioni di euro.La maxi operazione è un altro colpo mortale contro la ‘Ndrangheta. Così in una nota Nicola Morra (M5s), presidente della commissione Antimafia. "In questo momento - si legge - è scattata una vasta operazione della Direzione investigativa antimafia coordinata dal procura di Catanzaro guidata da Nicola Gratteri contro esponenti di spicco di locali cosche calabresi che coinvolgono le provincie di Catanzaro, Vibo e Crotone. Sono impiegati oltre duecento donne e uomini della Dia diretti dal dott. Maurizio Vallone e altrettanti di tutte le forze dell'ordine. Sono decine e decine gli ordini d'arresto e quasi 100 milioni di euro di beni sequestrati. Un plauso sincero - sottolinea Morra - a questo immane sforzo investigativo che, la Commissione Antimafia ha potuto seguire grazie al lavoro del suo ufficiale di collegamento Dia colonello Luigi Grasso. Ancora una volta l'azione concreta contro le mafie riporta la ricchezza nelle mani dei cittadini. Nel corso delle recenti operazioni antimafia in Italia, e parlo di poche settimane, centinaia di milioni di euro sono tornati nelle casse dello Stato. Questo è anche un reale recovery fund che deve essere sempre attivo. Questi arresti dimostrano che lo Stato non solo è presente ma è anche più forte e tenace", conclude il presidente della commissione Antimafia.(Com)