Fisco: fatture false e prestazioni fittizie per evadere tasse, sequestrata villa a imprenditore brianzolo

- A un imprenditore seregnese, operante nel settore della costruzione di edifici residenziali, è stata sequestrata ai fini della confisca una villa del valore di oltre 430mila euro. I sigilli sull'immobile, situato nell'exclave meneghina di San Colombano al Lambro (Mi) tra le province di Lodi e Pavia, sono stati posti dalla Guardia di Finanza di Seregno (MB) in esecuzione di un decreto richiesto dalla Procura di Monza ed emesso dal gip. Stando alle indagini patrimoniali dei finanzieri il costruttore edile, indagato per frode fiscale, negli anni d'imposta 2014, 2015 e 2016, avrebbe utilizzato fatture false, documentanti costi per acquisti e prestazioni fittizie, per oltre 735.000 euro, riuscendo così a sottrarre illecitamente all'erario imposte pari a circa 335.000 euro. (Rem)