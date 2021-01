Serbia: Covid, al via vaccinazione di massa in oltre 300 punti nel Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' già stata avviata la vaccinazione per il personale sanitario e per la popolazione anziana, cominciando dagli ospiti delle case di cura. Le categorie professionali che saranno adesso vaccinate per prime saranno gli agenti di polizia, gli appartenenti alle Forze armate, gli insegnanti e i giornalisti. I cittadini possono fare richiesta di essere vaccinati attraverso un sito internet governativo oppure possono telefonare ad un call center apposito. A proposito della popolazione serba in Kosovo, Vucic ha detto che Belgrado "troverà il modo" di procedere alla vaccinazione anche in quel caso. Una parte dell'unità operativa per la vaccinazione, ha aggiunto, si occuperà di questo specifico compito. Belgrado, ha infine precisato Vucic, è pronta a fornire vaccini anche alla popolazione di etnia albanese per quanto possibile. (Seb)