Speciale difesa: Kosovo, conferenza con Kurti e Osmani per discutere ruolo della diaspora nazionale

- La commissione elettorale centrale del Kosovo ha richiesto l'assistenza da parte di sei istituzioni nell'effettuare i controlli sui candidati in corsa per le elezioni del 14 febbraio. Secondo quanto spiegato dal portavoce della commissione Valmir Elezi, la richiesta in tal senso è stata inviata al Consiglio giudiziario del Kosovo, alla Corte d'appello sui ricorsi elettorali, al ministero dell'Interno, all'Agenzia di intelligence kosovara, al ministero degli Esteri e al ministero della Difesa. Il portavoce ha chiarito che, in base alle leggi kosovare, i membri dell'intelligence, della polizia e delle Forze di sicurezza non possono correre per le elezioni. Stesso discorso vale anche per il personale diplomatico. "In linea con gli obblighi costituzionali e legali per la cooperazione inter-istituzionali abbiamo chiesto a queste istituzioni di rispondere alla nostra richiesta di verifica nel più breve tempo possibile, non più tardi del 20 gennaio", ha dichiarato il portavoce. (Alt)