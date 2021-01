Serbia: Belgrado è la prima in Europa a usare il vaccino cinese contro il coronavirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli Stati extra-Ue dei Balcani occidentali la vaccinazione è iniziata solo in Serbia e Albania, mentre Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Kosovo e Macedonia del Nord non hanno ancora scorte di vaccino. Il premier macedone, Zoran Zaev, ha ringraziato nei giorni scorsi il presidente serbo, Aleksandar Vucic, per la decisione di inviare a Skopje circa ottomila dosi di vaccino Pfizer-BioNTech in possesso della Serbia. Il presidente di turno ed esponente serbo della presidenza bosniaca, Milorad Dodik, ha dichiarato ieri che chiederà anche l'aiuto di Belgrado per ottenere delle dosi. "Oggi invierò una lettera ad Aleksandar Vucic e gli chiederò di destinare una parte della quantità di vaccini alla Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia-Erzegovina), in modo che anche noi possiamo iniziare a vaccinare la popolazione", ha detto Dodik. In Serbia sono attualmente disponibili 1,55 milioni di dosi di vaccino provenienti da vari produttori. Sono circa 351 mila i cittadini che fino ad ora hanno fatto richiesta di essere vaccinati attraverso il portale apposito e il call center istituiti nei giorni scorsi dal governo in previsione della vaccinazione di massa della popolazione. (Seb)