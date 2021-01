Speciale difesa: Slovacchia, presidente e ministro della Difesa commemorano l'incidente aereo di Hejce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente slovacca, Zuzana Caputova, e il ministro della Difesa, Jaroslav Nad, hanno commemorato il 15mo anniversario dell'incidente aereo di Hejce. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Tasr". "La notizia dell'incidente all'epoca fu uno shock per tutta la Slovacchia, tanto più che l'aereo precipitò a breve distanza dal confine slovacco", ha detto Caputova. Ogni anno l'evento viene ricordato nei pressi del luogo dell'incidente, dove sono state piantate 42 colonne in legno di quercia a ricordo delle vittime. "Quest'anno soltanto il capo di Stato maggiore delle Forze armate, il generale Daniel Zmeko, si è recato al villaggio di Hejce a causa delle misure contro il coronavirus", ha spiegato il ministro della Difesa. La tragedia è avvenuta il 19 gennaio 2006, quando un Antonov An-24 dell'aviazione slovacca precipitò nei pressi del villaggio di Hejce, in Ungheria settentrionale. Il velivolo stava riportando in madrepatria militari slovacchi che rientravano dopo sei mesi di partecipazione alla missione Kosovo Force, guidata dalla Nato. Delle 43 persone a bordo se ne salvò solo una. (Vap)