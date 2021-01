Serbia: presidente Vucic riceve domani comandante interforze Nato di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, riceverà domani a Belgrado l'ammiraglio della marina Usa Robert Burke, comandante di Jfc Naples, il comando interforze della Nato a Napoli. Secondo una nota diramata dalle istituzioni serbe, l'incontro si terrà presso la sede del segretariato della presidenza della Repubblica a Belgrado. Nella giornata di oggi Burke si è recato a Pristina, dove ha visitato il comando della missione della Nato in Kosovo (Kfor). La stabilità e la sicurezza nei Balcani occidentali, ha detto Burke, sono importanti per la Nato e per la pace e sicurezza in Europa. (segue) (Seb)