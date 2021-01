Kosovo: fonti stampa, leader Vetevendosje Kurti potrebbe non avere via libera per candidatura alle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Movimento Vetevendosje, l'ex premier kosovaro Albin Kurti, potrebbe non superare il via libera della Commissione elettorale centrale per correre alle elezioni parlamentari del 14 febbraio. E' quanto riferiscono diversi media di Pristina. Il quotidiano "Klan Kosova" cita proprie fondi secondo cui, oltre a Kurti, anche altri due candidati del Vetevendosje Albulena Haxhiu e Liburn Aliu non avrebbero superato il controllo preliminare della Commissione elettorale kosovara per il loro ruolo nel lancio di gas lacrimogeni nel Parlamento di Pristina negli scorsi anni quando il movimento della sinistra nazionalista è stato all'opposizione. Haxhiu ha commentato le notizie affermando che Kurti non può essere ostacolato in questo modo e, una sua eventuale esclusione, scatenerebbe la rabbia dei cittadini. "Questo è quello che accade in uno Stato catturato", ha dichiarato su Facebook. La commissione elettorale centrale ha annunciato oggi che 47 candidati alle elezioni del 14 febbraio sono stati trovati con alcuni problemi con la legge che ne mettono a rischio la partecipazione al voto. Una decisione finale, secondo la commissione, sarà annunciata entro il 22 gennaio. (segue) (Alt)