Kosovo: fonti stampa, leader Vetevendosje Kurti potrebbe non avere via libera per candidatura alle elezioni (5)

- Per quanto riguarda gli altri schieramenti kosovari, il Partito democratico del Kosovo (Pdk) ha chiarito che correrà da solo alle prossime elezioni parlamentari di febbraio, mentre ci è stato trovato un accordo tra l'Alleanza per il nuovo Kosovo (Akr) e la Lega democratica del Kosovo (Ldk). Il leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), il candidato presidente Ramush Haradinaj, ha dichiarato nei giorni scorsi la disponibilità del suo schieramento ad un accordo con il Movimento Vetevendosje ma solamente dopo le elezioni di febbraio. "Per quanto ci riguarda un governo tra Aak e Movimento Vetevendosje è possibile. Questo dipende dalla volontà del Vetevendosje; devono decidere se gli serve o meno questo, se loro vinceranno le elezioni", ha affermato l'ex premier kosovaro Haradinaj. (segue) (Alt)